SPOLTORE APPROVATO PROGETTO PER 90 NUOVI LOCULI

SPOLTORE. Approvati il progetto preliminare con variante al PRG cimiteriale - che prevede la costruzione di novanta nuovi loculi nel cimitero di Spoltore Capoluogo per un costo complessivo di circa 150mila euro - ed il provvedimento con le osservazioni del Comune alle cosiddette Mappe di vincolo indicate dall’Enac per la prossimità dell’aeroporto d’Abruzzo. Il Consiglio comunale ha votato favorevolmente tutti i punti all’ordine del giorno, tra cui entrambi i provvedimenti, con il voto di astensione dei consiglieri di opposizione presenti nel corso della seduta.

«I nuovi 90 loculi – ha commentato Lorenzo Mancini, assessore ai Lavori Pubblici - che andremo a realizzare vanno ad incrementare le disponibilità del cimitero di Spoltore capoluogo, un incremento necessario ed inderogabile che va ad aggiungersi all’ampliamento che abbiamo già approvato per il cimitero di Caprara con altri 80 nuovi loculi. Inoltre, con il piano triennale dei lavori pubblici, per il 2015 abbiamo già previsto circa 500mila euro per realizzare 200 ulteriori loculi nella parte nuova del camposanto, mentre per il 2016 è allo studio un ampliamento del cimitero di Spoltore Capoluogo di circa 600 loculi».