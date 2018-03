PROCURA AVEZZANO 'ACQUISISCE' QUATTRO PM ONORARI

CRONACA. AVEZZANO. Per accelerare lo smaltimento delle inchieste pendenti, la Procura della Repubblica di Avezzano si tinge di rosa. Questa mattina sono stati nominati quattro pubblici ministeri onorari. Si tratta degli avvocati Stephanie Tata, di Vicalvi (Frosinone), Cinzia Simonetti, di Sulmona (L'Aquila), Simona Bonanni, dell'Aquila e Patrizia Salierno, di Benevento. I quattro pm hanno giurato davanti al pool dei magistrati togati presieduto dal procuratore Maurizio Cerrato. «Si tratta - ha dichiarato Cinzia Simonetti - di un contributo importante dell'avvocatura per lo smaltimento delle cause pendenti, sarà senza dubbio un'ottima esperienza».