POLIZIA: INSEDIATO NUOVO QUESTORE L'AQUILA ALFONSO TERRIBILE

L'AQUILA. Insediato ieri il nuovo Questore dell'Aquila Alfonso Terribile. Prende il posto di Vittorio Rizzi. Dopo un primo omaggio ai caduti della Polizia di Stato, Terribile si è recato in visita al Prefetto, Francesco Alecci, ed ha incontrato una delegazione di agenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'Interno che prestano servizio nella provincia. Il nuovo Questore è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1975 dopo aver frequentato l'Accademia del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza in Roma. Assegnato alla Scuola Allievi Guardie di P.S. di Piacenza, dal 1981 ha prestato servizio alla Questura di Roma presso il Reparto Volanti, la Sala Operativa e presso alcuni Commissariati della Capitale, nonché presso il Commissariato Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino. Nominato Dirigente Superiore dal gennaio 2001, nel 2003 ha diretto il Servizio Pianificazione Organizzazione e Risorse della Direzione Interregionale di Firenze e dall'agosto 2005 lo stesso Servizio della Direzione Interregionale di Roma. Nel dicembre 2007 è stato nominato Direttore del Servizio Reparti Speciali del Dipartimento della P.S.