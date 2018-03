DONAZIONE ORGANI IN CARTA IDENTITÀ, POSSIBILE A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Arriva anche a Montesilvano la possibilità di dichiarare la volontà di donare gli organi in sede di rinnovo o rilascio della carta d'identità: i cittadini maggiorenni che si recheranno presso l'Ufficio Anagrafe del Comune riceveranno un modulo, da compilare anche a casa, nel quale potranno dichiarare la loro volontà o il loro diniego sulla donazione, in caso di morte encefalica e cardiaca. Il progetto "Una scelta in Comune" è stato presentato ieri dall'assessore alla Sanità, Maria Rosaria Parlione, dal presidente della Commissione Sanità Lorenzo Silli, da Tullio Spina, direttore del reparto di Rianimazione Ausl Pescara, da Rosamaria Zocaro, coordinatore locale Centro Trapianti Asl Pescara, e da Andrea Di Blasio, infermiere rianimazione della Asl.