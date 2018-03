RAPINANO DIRETTRICE SUPERMERCATO E TENTANO FUGA, ARRESTATI

MONTORIO. Inseguimento, culminato con l'arresto di due rapinatori, nel pomeriggio di ieri sul lungofiume Vomano, a Montorio. In carcere, bloccati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Teramo dopo una rocambolesca fuga a piedi, sono finiti due uomini che nel primo pomeriggio avevano atteso nel parcheggio di un supermercato la direttrice, sottraendole la borsa con l'incasso del mattino e l'auto con cui avrebbe dovuto raggiungere l'istituto di credito per depositare i soldi. La presenza di una volante della polizia nei pressi ha gettato nel panico i due rapinatori che hanno abbandonato la macchina e tentato la fuga a piedi. Sono stati però raggiunti e arrestati con l'accusa di concorso in rapina aggravata.