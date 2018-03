CONFINDUSTRIA: AGOSTINO BALLONE NUOVE PRESIDENTE ABRUZZO

ABRUZZO. «Il punto principale del mio programma è cercare agevolazioni per l'accesso al credito in favore delle imprese: in tal senso, già da metà aprile sarò a Bruxelles per cercare fondi europei da destinare alle aziende».

Così Agostino Ballone, eletto oggi all'unanimità nuovo presidente di Confindustria Abruzzo nel corso della riunione della Giunta alla quale erano presenti tra gli altri, i presidenti delle Confindustrie Territoriali di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori, dell'Ance Abruzzo. Il neo presidente, 62 anni, cavaliere SSG, nato a Pescara e residente a Teramo, è presidente e amministratore delegato della Baltour, società di autolinee leader in Italia nel settore delle linee intercity, dovrà traghettare l'associazione di categoria alla riunificazione e a fare a meno delle entità provinciali, divenendo un unico organismo. Un'operazione sulla quale, secondo Ballone, «ci sono le condizioni, la volontà e il clima giusto». Il suo mandato durerà 2 anni, rinnovabile per altri 2 dopo una verifica di mandato. Ballone subentra al pescarese Mauro Angelucci dopo 10 mesi di interregno.