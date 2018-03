INCIDENTI MONTAGNA: ESCURSIONISTA MUORE SU PREALPI CARNICHE

UDINE. Un escursionista è morto sul monte San Simeone, nelle Prealpi carniche, dopo essere precipitato in un dirupo per oltre 150 metri. L'uomo, Flavio Molinaro, 63 anni, originario di Sulmona (L'Aquila) e da anni residente a Cervignano del Friuli (Udine), era disperso da ieri sera. Le operazioni di recupero della salma da parte dei tecnici del Soccorso alpino sono durate oltre due ore per le difficoltà della zona. Sul posto anche Guardia di Finanza, Carabinieri e una squadra Saf dei Vigili del fuoco di Udine. Indagini sono in corso per accertare la dinamica.