INCIDENTI STRADALI: DONNA FERITA NEL PESCARESE

LORETO APRUTINO. Una donna di 36 anni, A.P., residente a Montorio al Vomano (Teramo), è rimasta ferita questa mattina dopo le 8.30 in un incidente stradale avvenuto in contrada Tarallo di Loreto Aprutino. Per cause in corso di accertamento l'auto sarebbe uscita improvvisamente fuori strada in prossimità di una curva, ribaltandosi. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 di Penne (Pescara) giunti con un'ambulanza: per estrarre la ferita dalle lamiere accartocciate della vettura si è reso necessario l'intervento degli uomini dei vigili del fuoco del Comando di Pescara. Dopo le prime cure la donna è stata stabilizzata e poi trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara; i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico e addominale. Sulle cause dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Piano d'Orta. In zona al momento dell'incidente le condizioni meteo erano buone.