SIGLATO PATTO AMICIZIA COMUNI L'AQUILA-CHUZHOU

L’AQUILA. Firmato il Patto di Amicizia tra il Comune dell'Aquila ed il Comune di Chuzhou ( Repubblica Popolare Cinese, Provincia dell'Anhui), in aula consiliare. Il Patto, teso ad incentivare rapporti economici, culturali e turistici tra le due citta', segue il protocollo d'intesa firmato nel novembre del 2013 a Chuzhou. Nell'accogliere la delegazione, il sindaco Massimo Cialente ha parlato di una grande opportunita' per il capoluogo che va coltivata con i fatti, ora che la fase istituzionale e' stata avviata. Nel descrivere le vocazioni del territorio, ha poi introdotto alla delegazione, gli ospiti della cerimonia, tra cui, il direttore del Gssi, Eugenio Coccia, il direttore del Conservatorio, Giandomenico Piermarini, il direttore del Tecnopolo, Roberto Romanelli ed altri rappresentanti del mondo delle attivita' produttive. Alla cerimonia, organizzata col sostegno della Camera di Commercio dell'Aquila, oltre all'assessore ai Gemellaggi Maurizio Capri, ha partecipato anche il vice preesidente della Camera, Agostino Del Re. Dopo il consueto scambio di doni, il sindaco di Chuzhou, insieme alla delegazione, ha visitato il centro storico dell'Aquila per poi partire alla volta di Prato.