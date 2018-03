M5S SFIDUCIA Di PANGRAZIO: «INADEGUATO»

POLITICA. ABRUZZO. Il Movimento Cinque Stelle Abruzzo preannuncia che protocollerà nei prossimi giorni una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio. Una decisione presa per sottolineare «la sua evidente inadeguatezza e parzialità», dicono i grillini, «nel rivestire tale ruolo, in particolare nelle sedute consiliari. Il presidente Di Pangrazio in innumerevoli occasioni si è reso attore di condotte gravemente lesive dei diritti e delle prerogative delle opposizioni».

La volontà, dunque, sarebbe quella di mandarlo a casa e «trovare una figura più rappresentativa e giusta». Il Movimento Cinque Stelle Abruzzo invita tutte le forze di opposizione a condividere e firmare la mozione.