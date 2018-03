PROVINCIA DI TERAMO. ALLUVIONE 2011: APPROVATE PERIZIE PER 1,1 MLN DI EURO

TERAMO. Approvate le perizie di spesa per cinque interventi contenuti nel Piano Alluvioni 2011 per un importo complessivo di 1 milione e 100 mila euro. Tutta la documentazione è stata inviata all’ufficio gare per la predisposizione degli appalti.

In generale si tratta di opere di rispristino dei danni, con rifacimento delle pavimentazioni, regimentazione delle acque e realizzazione di gabbionate dove necessario.

Gli interventi riguardano:

-Sp 553 collegamento tra Fontanelle e Atri per un importo di 350 mila euro

-Sp 19 collegamento tra la Specola (frazione Miano di Teramo) e Roseto con interventi nei Comuni di Teramo, Notaresco, Canzano, Castellalto, Roseto: importo 350 mila euro

-Sspp 31, 31b 31c e 78 area Val Fino collegamento tra Atri- Castilenti e Montefino: importo 200 mila euro

-Sp 25a di Castellalto intervento su una frana ad un km dal centro abitato di castellalto: importo 100 mila euro

-Sp 42 San Giorgio di Crognaleto: importo 100 mila euro