IVAN DI CESARE, COMMERCIALISTA, È IL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DI AGENA

TERAMO. Non è previsto alcun compenso per il nuovo amministratore unico dell'Agenzia provinciale per l'Energia, Ivan Di Cesare, il cui decreto di nomina è stato firmato questa mattina dal presidente Di Sabatino. Ivan Di cesare ha 46 anni, è commercialista; è stato amministratore della farmacia comunale di Montorio, è revisore dei Conti in numerosi Comuni; è stato revisore anche alla Team e all'Ater ed è direttore, oltre che fondatore e direttore della società Eventitalia.

«In passato questo incarico era ricoperto per Statuto dai Presidenti, una previsione che oggi contrasta con una serie di nuove norme sulle incompatibilità - spiega Di Sabatino - abbiamo fatto un avviso pubblico e ho scelto fra cinque curriculum perchè si tratta di una nomina fiduciaria. All'interno dell'Agenzia vi sono risorse professionali molto significative e Di Cesare, che ha competenze manageriali ed è esperto di progetti comunitari, potrà coadiuvarli nell'organizzazione e nella programmazione».

Intanto, da lunedì, l'Agenzia - che fino ad oggi ha occupato dei locali di proprietà della Regione in Viale Caour a Teramo - si trasferisce nello stabile di Piazza Garibaldi dove è collocato anche il settore ambiente.