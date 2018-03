MORTA DONNA AD AVEZZANO DOPO INTERVENTO BY PASS INTESTINALE

AVEZZANO. Una donna di Luco dei Marsi, Lucia Di Giammatteo, di 45 anni, è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano in seguito ad un peggioramento avuto per un intervento allo stomaco effettuato giovedì della settimana scorsa nella clinica Villa Letizia dell'Aquila. Lo si è appreso da fonti familiari che parlano di infezione. La donna aveva effettuato un intervento per cambiare il by-pass intestinale che le era stato inserito nel 1999 a Bologna.

La donna è arrivata all'ospedale di Avezzano martedì sera direttamente dalla clinica ed è stata ricoverata in rianimazione. Quindi nel nosocomio marsicano è stata 3 giorni prima di morire. Il marito della donna, Angelo, ha dichiarato all'Ansa di voler fare un esposto alla magistratura: «Voglio capire quali sono state le reali cause della morte di mia moglie, e mi affiderò agli inquirenti».