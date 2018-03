QUIRINALE: DOMENICA CONCERTO ANNIVERSARIO TERREMOTO L'AQUILA

CRONACA. ROMA. Domenica 29 marzo 2015, in occasione del sesto anniversario del terremoto che ha colpito L'Aquila, nel corso dell'apertura al pubblico del Palazzo del Quirinale, si svolgerà alle ore 11.50 nella Cappella Paolina il "Concerto per L'Aquila", eseguito dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Giancarlo De Lorenzo con Ettore Pellegrino, violino solista, e Danilo Rossi, viola solista, con il seguente programma: W.A. Mozart: Sinfonia n. 1 in MI bemolle maggiore K16; W.A. Mozart: Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra in MI bemolle maggiore K 364; G.F. Handel / J. Halvorsen:Passacaglia per violino, viola e orchestra. L'evento, organizzato d'intesa con l'Associazione L'Aquila Siamo Noi e l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, intende rendere omaggio alla memoria delle 309 vittime del sisma e ribadire la volontà di rinascita della Città di L'Aquila, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze culturali e musicali. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3. Nel pomeriggio alle ore 16.00 si terrà il tradizionale cambio della Guardia d'Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell'Aeronautica Militare eseguirà un concerto di cui si indica il programma: A. Ole Stein:Dronning Margrethe Den II's Parademarch; B. Picone:Malta 75; J.P. Sousa:The Fairest of the Fair; C. Walter:Neige d'Avril; A. Di Miniello:Marcia d'Ordinanza AM.