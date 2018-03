GRAN SASSO RUGBY VS PIACENZA, GIAMPIETRI: «SAPPIAMO VINCERE CONTRO TUTTI»

SPORT. L’AQUILA. Archiviato il 6 nazioni la Gran Sasso Rugby torna in campo per disputare la fase finale del girone di promozione di serie A. Domenica 29 marzo i grigio-rossi incontreranno i leoni del Piacenza Rugby tra le mura di casa. «Veniamo da due vittorie consecutive - dichiara la terza linea, Alessandro Pattuglia- stiamo vivendo un buon momento di forma e gli equilibri in squadra sono tarati alla perfezione». Dopo la vittoria in casa contro Reggio Emilia, i grigio-rossi sono tranquilli e sono consapevoli di aver disputato, ad oggi, un grande campionato avendo raggiunto l'obiettivo stagionale già a fine dicembre ma, per le caratteristiche che li contraddistingue, questo potrebbe non accontentarli. «Giochiamo e ci divertiamo- dichiara il capitano Daniele Giampietri- abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro tutti, le aspettative erano quelle di rimanere in serie A e invece oggi ci troviamo a pochi punti dai play off per la promozione in eccellenza; il nostro obiettivo- conclude- rimane quello di far crescere i giovani e vincere domenica contro un forte avversario». Appuntamento domenica alle 14 e 30 a Villa Sant'Angelo.