AMMINISTRATIVE: VERTICE NCD PER ELEZIONI ABRUZZO

ROMA. Si e' svolta ieri pomeriggio a Roma una riunione del coordinamento regionale del Nuovo Centrodestra alla presenza di Gaetano Quagliariello, Federica Chiavaroli, Paolo Tancredi, Filippo Piccone, Giorgio D'Ignazio e Massimo Verrecchia. All'ordine del giorno un approfondimento del quadro politico generale ed un'attenzione particolare per gli imminenti appuntamenti elettorali nella citta' di Chieti, nella Provincia dell'Aquila e nei restanti comuni. A Chieti la coalizione di centro destra, guidata dal sindaco Umberto Di Primio, si presenta unita e puo' contare sul sostegno di Ncd, Fi, Udc, Fdi ed almeno due liste civiche. In provincia dell'Aquila il Nuovo Centrodestra auspica di poter costruire una coalizione di centrodestra che possa essere competitiva sia per le elezioni provinciali dell'Aquila sia negli altri comuni chiamati al voto come Celano e Castel di Sangro.In Consiglio regionale il Nuovo Centrodestra ha riconfermato il suo ruolo di opposizione a Luciano D'Alfonso, opposizione convinta -afferma il partito - anche se distante dal populismo e dalla demagogia tipiche delle forze di opposizione.