TIR CARICO PANNOLINI IN FIAMME SU A14, ILLESO IL CONDUCENTE

CITTA' SANT'ANGELO. In fiamme, ieri sera, sull'autostrada A14, il rimorchio, carico di pannolini, di un tir che viaggiava in direzione Nord, tra i caselli Pescara Nord e Atri-Pineto, nel territorio comunale di Silvi (Teramo). Dato il materiale altamente infiammabile, il rimorchio è andato completamente distrutto. Nessun problema per il conducente, che è riuscito anche ad allontanare la motrice. Il rogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto ad un problema all'impianto frenante. Per quanto riguarda la viabilità, si sono registrati solo dei rallentamenti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. A coordinare i soccorsi è stato il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.