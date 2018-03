EROSIONE SPONDA TORDINO, VIABILITA’ INTERROTTA

VIABILITA’ CASTELLALTO. Per ragioni di sicurezza è stato disposto il senso unico alternato sulla provinciale 25/a a Villa Zaccheo (Castellalto). Un’erosione spondale del fiume Tordino ha danneggiato il lato destro del manto stradale. Per uno smottamento di valle è stata chiusa al transito, invece, la 24/C del Nucleo Industriale all’altezza di Case Molino (Castellalto). Infine, per poter procedere a lavori di somma urgenza riguardanti la messa in sicurezza del muro di contenimento della strada provinciale 553, nel tratto denominato “stradone” in zona Maglierici (Silvi) è stata disposta la chiusura della strada prevedendo la viabilità alternativa sulla provinciale 29/B di Silvi. Venerdì mattina, convocata dal Prefetto, si svolgerà una riunione sulla 19/A di Miano alla quale parteciperà il consigliere provinciale Maurizio Verna.