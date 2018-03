L’AQUILA. Nasce il marchio collettivo geografico del tartufo aquilano. L'importante progetto, teso a identificare, proteggere e valorizzare la produzione locale del tartufo, verrà presentato nel corso dell'incontro “La ricchezza del tartufo e la tartuficoltura in Abruzzo”, in programma sabato 28 marzo, alle 9, all'auditorium del parco del Castello, all'Aquila. L'evento, organizzato dalla Camera di commercio dell'Aquila, in collaborazione con il Comune dell'Aquila e tutte le associazioni tartufai che operano sul territorio, si aprirà con il saluto del presidente dell'ente camerale, Lorenzo Santilli.