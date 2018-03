ESCAVATORE TRAVOLTO DA ACQUE FIUME SINELLO, SALVO OPERAIO

GUILMI. La piena del fiume Sinello ha travolto un escavatore con cui una ditta incaricata dal Comune di Guilmi stava provvedendo a mettere in sicurezza e ripulire il corso d'acqua. L'operaio addetto al mezzo è riuscito a mettersi in salvo. A darne notizia l'assessore comunale di Guilmi, Lucio Perrucci.

«L'incidente è avvenuto ieri durante i lavori di somma urgenza disposti dal Comune di Guilmi per evitare che il ponte sul Sinello subisse ulteriori danni dovuti alle piene del fiume. Una piena improvvisa ha colpito un mezzo della ditta che stava eseguendo i lavori provocando notevoli danni alla macchina operatrice che è stata letteralmente sommersa da terra fango e acqua. La piena, oltre all'escavatore, ha portato via anche il ponte che collegava Guilmi a Montazzoli, utilizzato dai pendolari dell'Alto Vastese per raggiungere Gissi.