A FUOCO STABILIMENTO BALNEARE AD ALBA ADRIATICA

ALBA ADRIATICA. A fuoco lo stabilimento balneare “Stella d'oro” sul lungomare nord di Alba Adriatica. Stamane intorno alle 6, i vigili del fuoco hanno domato il rogo che ha distrutto la terrazza in legno danneggiando parzialmente anche la struttura muraria esterna. Il provvidenziale intervento dei pompieri del distaccamento di Nereto (Teramo) ha evitato danni maggiori. Non si conoscono per il momento le cause dell'incendio ma non si esclude l'origine accidentale visto che, come tutti gli stabilimenti balneari, anche alla Stella d'oro sono in corso lavori di ristrutturazione in vista della stagione balneare.