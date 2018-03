ATLETICA LEGGERA. L'ABRUZZESE FEDERICO GAGLIARDI SI FA ONORE NEGLI STATI UNITI

STATI UNITI D'AMERICA. Si sono svolti nello scorso fine settimana, negli Stati Uniti, alcuni meeting di apertura della stagione outdoor universitaria di atletica, che hanno visto impegnati anche atleti italiani studenti negli USA. Uno di questi è il teatino Federico Gasbarri, della Lamar University del Texas, che ha gareggiato a Lafayette, nel meeting Louisiana Classics dove si è cimentato, a distanza di due ore, sui 1500 e sugli 800. Positivi i riscontri cronometrici. Sui 1500 si è piazzato secondo con il tempo di 3’51”37, dietro Blair Henderson, 3’49”29. Nel successivo impegno sugli 800 ha corso in 1’55”87, classificandosi ottavo assoluto, primo della sua serie, corsa senza avversari in grado di stimolare maggiormente la sua andatura. Da ricordare che il non ancora 21enne mezzofondista teatino, che beneficia di una borsa di studio universitaria in ingegneria della durata di quattro anni, vanta sui 1500 un primato personale in carriera di 3’48”00, stabilito in occasione della qualificazione nella finale dei Campionati Europei Juniores del 2013, e di 1’53”07 sugli 800, risalente alla stessa annata.

Per Gasbarri si tratta della prima uscita stagionale, che precede i prossimi più importanti appuntamenti agonistici, tra i quali, a giugno, ci sarà il suo ritorno in Italia per disputare la 2^ prova dei Campionati di Società Assoluti, con la maglia dell’Atletica Vomano.