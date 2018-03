CUCCIOLI GETTATI IN CANALE SCOLO,VIGILI FUOCO NE SALVANO UNO

ABBATEGGIO. Erano stati chiusi in una busta e gettati in un canale di scolo delle acque: due cuccioli di pastore abruzzese sono stati recuperati dai Vigili del fuoco, ma per uno dei due non c'è stato nulla da fare, era finito con la testa in acqua. E' accaduto in Abruzzo, ad Abbateggio, nei pressi della strada provinciale che conduce a Roccamorice (Pescara). Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme dopo aver sentito guaire un cagnolino. Sul posto sono arrivati i Vigili del distaccamento di Alanno (Pescara) guidati dai capisquadra Antonio Romasco ed Eugenio Di Pasquale. Per diverse ore si sono prodigati per recuperare i cuccioli, due femmine. La piccola salvata sta bene ed è stata affidata alle cure dei veterinari della Asl di Pescara.