IL COMUNE DI ORTONA COSTITUISCE L’ALBO DEGLI AVVOCATI

ORTONA. Sul sito del Comune di Ortona, www.comuneortona.ch.it, è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’albo degli avvocati di fiducia dell’Ente.

Per iscriversi all’albo bisogna essere iscritti all’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni, ma i neo laureati che hanno quindi meno di 5 anni di iscrizione all’ordine possono iscriversi comunque ed essere affidatari di incarichi per cause di competenze del Giudice di Pace.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12.00 del 17 aprile 2015 e avranno durata annuale.

In relazione all’oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione dei professionisti nonché dell’attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi. Prima del conferimento dell’incarico, l’Ufficio Legale provvederà a chiedere a 3 professionisti tre preventivi. La scelta avverrà incrociando le competenze con l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.