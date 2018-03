COGASPIÙ ORTONA SI RAFFORZA ENTRANDO NEL GRUPPO AIM

ECONOMIA. ORTONA. C ogaspiù, società di Ortona, attraverso la partecipata Cogaspiù Energie Srl, ha concluso in questi giorni una importante alleanza strategica con AIM Vicenza Spa, la multiutility veneta interamente partecipata dal comune di Vicenza, con un fatturato di oltre 300 milioni di euro.

La scelta operata da Cogaspiù rientra all’interno della strategia adottata dal Gruppo Cogas, che prevede lo sviluppo delle attività di vendita di gas e di energia mediante partnership industriali che consentano di ampliare la gamma dei prodotti offerti e di perseguire il costante miglioramento della qualità del servizio, alla luce del rapido e solido incremento dei clienti serviti.

Per la famiglia Di Benedetto, proprietaria del gruppo Cogas, l’approdo nel Gruppo AIM costituisce un importante passo volto a garantire la crescita aziendale mantenendo il forte radicamento territoriale che caratterizza la Cogaspiù. «In questo modo – aggiunge Diego Di Benedetto – i clienti di Cogaspiù potranno beneficiare di offerte commerciali competitive e vantaggiose, mantenendo un rapporto diretto ed immediato con l’azienda».

«L’ingresso di Cogaspiù nel Gruppo AIM – sottolinea Dario Vianello, direttore generale di AIM Vicenza Spa – rappresenta un’importante tappa delle rispettive strategie aziendali. La presenza ed il radicamento sul territorio, nonché l’attenzione alla qualità del servizio, rappresentano caratteristiche comuni tra le due realtà e base per una solida partnership che miri ad una crescita organica ed equilibrata. Cogaspiù Energie diventerà azienda di riferimento nel territorio abruzzese, mediante un processo di consolidamento economico, patrimoniale ed occupazionale».