LA VALAGRO ACQUISISCE MAGGIORANZA DELLA SRIBIO

ABRUZZO. Valagro, leader globale nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza nell’azienda indiana di biopesticidi Sri Biotech Laboratories India Limited.

SriBio è un’azienda indiana riconosciuta a livello nazionale per il suo contributo allo sviluppo di soluzioni alternative biologiche ed ecosostenibili contro i parassiti che attaccano le colture agricole.

Fondata nel 1994, SriBio ha sviluppato soluzioni eco-compatibili per far fronte ai principali parassiti/patologie che affliggono gli agricoltori del sub-continente indiano attraverso la sua ricerca innovativa e grazie a molteplici collaborazioni nazionali e internazionali. La società è impegnata nelle aree di ricerca legate al miglioramento, alla nutrizione e alla protezione delle colture, servendo oltre 10 milioni di agricoltori in 13 Stati in India, e investe circa il 3,5% annuo in ricerca e sviluppo. Oltre ai propri impianti di produzione situati a Hyderabad e Guntur, Sri Biotech è la prima azienda ad aver registrato prodotti per il bio-controllo con il Central Insecticides Board. Sri Biotech detiene venti prodotti con certificazione biologica rilasciata da APEDA attraverso la Vedic Organic Certification Agency.