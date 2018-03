PRESENTATO IL NUOVO PARTITO “NOI CON SALVINI”

ABRUZZO. E’ stato presentato oggi il nuovo movimento politico “Noi con Salvini - Abruzzo”, che «pur condividendo lo stesso leader Matteo Salvini, non è la Lega Nord, ma vuole essere un movimento di abruzzesi per gli abruzzesi». Ha esordito cosi Simone Angelosante questa mattina a Montesilvano, presso il Grand Hotel Adriatico, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Coordinamento regionale di Noi con Salvini Abruzzo.

«Vogliamo dare voce», ha detto, «alla maggioranza degli abitanti della nostra regione che non si riconoscono più nelle politiche dominanti a livello nazionale e locale, che sono stati delusi dalle promesse di Renzi e dal flop di Grillo, e che non trovano più nei partiti tradizionali del centrodestra le energie per risolvere i loro problemi di vita quotidiana. Ci candidiamo con entusiasmo a divenire la prima forza politica del centro destra in Abruzzo».

All’ incontro hanno preso parte anche numerosi cittadini e sostenitore del movimento che si riconduce al leader nazionale Matteo Salvini. Fanno parte del Coordinamento Giuseppe Bellachioma, responsabile organizzativo, Paolo Pelini, membro del coordinamento nazionale Noi con Salvini Giovani, Alfredo Castiglione, responsabile enti locali e Davide Traini, gruppo giovani Abruzzo.