ACCORDO PARTENARIATO CONFCOMMERCIO CHIETI CON MAROCCO

ECONOMIA. CHIETI. Confartigianato stringe un importante accordo di partenariato con l'Unione Democratica Commercianti e Artigiani di Casablanca per instaurare una collaborazione virtuosa tra le piccole imprese teatine e quelle del Marocco, Paese in continua crescita. L'accordo di partenariato sara' ufficializzato venerdi' 27 marzo, alle ore 10, nella sala Cascella della Camera di commercio di Chieti. «Vogliamo facilitare l'interazione tra due realta' imprenditoriali diverse fra loro - afferma Marisa Tiberio, presidente provinciale Confcommercio Chieti - ma che possono trarre benefici da un interscambio costante di esperienze e di iniziative finalizzate, in particolare, alla formazione ed alle modalita' di fare impresa. Occorre migliorare i rapporti commerciali con i mercati che sono in espansione e che ancora non hanno espresso pienamente il loro potenziale. Si pensi anche ai mercati africani dove ci sono buoni presupposti di miglioramento commerciale e opportunita' per possibili investimenti diretti delle imprese italiane in loco». Per l'occasione arriveranno in citta' Fouad Elkhattabi, segretario generale Udca Casablanca, e Mourad Chrife Dwazzane, consigliere internazionale, oltre che una nutrita delegazione dell'associazione marocchina.