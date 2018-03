GIULIANOVA. ANNULLATO CONCORSO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

GIULIANOVA. Con determina dirigenziale n. 258 del 19 marzo 2015 è stato annullato in autotutela l’avviso di selezione pubblica destinato alla formulazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica professionale di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 approvato con determinazione dirigenziale n. 129 del 10 marzo 2015 e s.m. con determinazione n. 246 del 13 marzo scorso.

Pertanto, le domande già presentate sulla base dell'avviso sono da considerarsi non valide. Le stesse dovranno essere ripresentate (fatta salva l’attestazione dell’avvenuto pagamento a titolo di tassa concorsuale) a far data dalla pubblicazione del nuovo avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi.