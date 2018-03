COMUNE ORTONA: ARRIVA IL QUINTO ASSESSORE

ORTONA. Il Sindaco, Enzo d’Ottavio, ha annunciato ufficialmente, questa mattina, la nomina di Domenico De Iure come quinto assessore. Il capogruppo Udc in consiglio comunale avrà da oggi la delega ai lavori pubblici.

«Si completa così la mia squadra di governo – sottolinea il Sindaco d’Ottavio- De Iure avrà un compito importante ma il lavoro e le difficoltà non lo spaventano. Dopo l’invito del Partito Democratico a chiudere alcune situazioni anche rispetto ai lavori da fare, ho ritenuto di dover delegare una persona attiva che potesse portare a compimento i progetti seguendo quotidianamente i lavori».

De Iure 41 anni è alla sua seconda legislatura in Consiglio Comunale, ha iniziato a fare politica a 20 nelle fila del Partito Democratico Cristiano, collaborando attivamente con l’on.le Anna Nenna D’Antonio.