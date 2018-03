M5S: «MONTESILVANO ABBANDONATA, TURISMO NEL DEGRADO»

CRONACA. MONTESILVANO. Era il 7 Luglio 2012 quando a Montesilvano sgomberavano l'Hotel River denunciando 13 persone. La struttura, che si trova in via Maresca è abbandonata da anni ed è rifugio di persone, fra stranieri ed italiani, che bivaccavano all'interno dei locali abusivamente.

«L’edificio è assolutamente fuori luogo nel contesto dei Grandi Alberghi e litorale Montesilvanese», denuncia il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Manuel Anelli. «Come possiamo attivare il volano del turismo se nella stagione estiva questo scheletro sul nostro territorio fa scappare i turisti? La struttura fatiscente cade a pezzi e su tutto il perimetro vi è la numerosa presenza di calcinacci, detriti di legno, impalcature abbandonate e vetri rotti. La salute dei nostri cittadini e dei turisti che ogni anno vengono nella nostra città non è da sottovalutare».