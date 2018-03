TRASPORTO PUBBLICO, MERCANTE: «PORTIAMO LE BICICLETTE SUI TRENI REGIONALI».

ABRUZZO. Il Capogruppo del M5S in Regione, Riccardo Mercante, ha presentato una risoluzione diretta a favorire l’intermodalità tra i mezzi di trasporto pubblico e quelli privati con particolare riferimento alla possibilità, fino ad oggi esclusa, di trasportare le biciclette sui convogli ferroviari.

«Con la legge finanziaria del 2013 – ha spiegato Mercante – la Regione Abruzzo aveva previsto uno stanziamento pari a 30.000 euro per la stipulazione di una convenzione con Trenitalia diretta a consentire il trasporto gratuito delle biciclette sui treni regionali. Si trattava di una importante iniziativa destinata a favorire l’integrazione tra l’uso del mezzo pubblico e l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi alle automobili. Purtroppo, ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni, ancora non si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione tanto che trasportare una bicicletta su un treno regionale non è ancora possibile. La risoluzione che ho depositato – ha continuato Mercante – mira non solo a rendere operativa in tempi brevi la convenzione ma anche ad intraprendere ogni iniziativa utile a favorire sul nostro territorio l’integrazione tra mobilità pubblica e mobilità dolce, una mobilità, cioè, sostenibile, a misura d’uomo ed attenta all’ambiente».