INCIDENTI STRADALI: MOTO CONTRO PORTIERA AUTO, FERITA DONNA

PESCARA. Una 50enne di Pescara è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale del capoluogo adriatico, con una prognosi di 40 giorni, per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un motociclo e un'automobile che si è verificato stamani in via del Circuito, a Pescara, all'altezza del comando della Polizia municipale. L'automobile e la moto percorrevano la strada in direzione monti-mare. Secondo una prima ricostruzione, la donna, alla guida del motociclo, avrebbe urtato la portiera destra dell'auto, che si è fermata per far scendere una persona, e sarebbe finita a terra. Sul posto i soccorritori e gli uomini della Polizia municipale, che si stanno occupando dei rilievi.