MALTEMPO: FRANE NEL TERAMANO, EVACUATE TRE FAMIGLIE A RIPE

TERAMO. La terra continua a franare nel Teramano. Mezza provincia e' in ginocchio, famiglie intere sono isolate per il cedimento delle strade, altre residenti nelle aree interne sono state evacuate. L'ultima frana in ordine di tempo si e' verificata questo pomeriggio: un versante collinare sta cedendo e ha invaso la provinciale 53 a Ripe di Civitella del Tronto (Teramo) in direzione San Giacomo a confine con le Marche. La frana e' in movimento con fango e alberi che scendono a valle minacciando almeno tre abitazioni. Le famiglie che l'abitano sono state evacuate per precauzione. Sul posto le squadre della Provincia, i geologi e i vigili del fuoco.