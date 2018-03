AMBIENTE: AL VIA LAVORI PER 1 MLN SU LITORALE CASALBORDINO

CASALBORDINO. Al via i lavori, per complessivi un milione e 300 mila euro, per gli interventi di sagomatura delle scogliere esistenti, di chiusura dei varchi e realizzazione dei pennelli sul litorale di Casalbordino. Lo rende noto l'assessore ai Lavori pubblici riferiti ai territori comunali, Donato Di Matteo. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto è la ditta "Inmare" srl di Termoli, il direttore dei lavori invece l'ingegner Silvio Iervese del Genio civile di Pescara, mentre il responsabile della progettazione è l'ingegner Carlo Visca. La consegna dei lavori è avvenuta oggi. "La Regione, onorando l'impegno che aveva assunto, sta rispettando il cronoprogramma lavori che era stato fissato" ha sottolineato Di Matteo.