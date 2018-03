INCIDENTI LAVORO: TOCCA CAVI ALTA TENSIONE, FERITO OPERAIO

FRANCAVILLA AL MARE. Un operaio 50enne di origini brasiliane, D.C., è rimasto ferito in seguito ad un incidente sul lavoro che si è verificato a Francavilla al Mare (Chieti). L'uomo, impegnato nella manutenzione del giardino di un ristorante, stava sistemando un albero pericolante con dei cavi d'acciaio, quando avrebbe toccato la linea dell'alta tensione. Sul posto è intervenuto il 118 di Chieti e il 50enne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara. Secondo le prime informazioni non avrebbe segni evidenti di folgorazione ed avrebbe già ripreso conoscenza. Degli accertamenti si stanno occupando gli uomini della Polizia municipale.