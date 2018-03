INCIDENTI STRADALI: SCONTRO TIR-BICI, FERITA 41ENNE

MONTESILVANO. Una 41enne di Montesilvano è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un autoarticolato e una bicicletta che si è verificato in mattinata nella cittadina adriatica. La donna era in sella alla bici e stava percorrendo corso Umberto in direzione Sud-Nord, all'altezza dell'incrocio con via Abruzzo, quando, per motivi in corso di accertamento, è stata travolta dal tir, che procedeva nella stessa direzione. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato la donna in ospedale. Dei rilievi si sta occupando la Polizia municipale.