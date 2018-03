FALLISCE COLPO NOTTURNO ALL'EUROSPIN DI BELLANTE

TERAMO. Non accenna a placarsi l'andata di furti notturni negli esercizi commerciali del Teramano. Dopo il clamoroso colpo notturno al Centro commerciale Gran Sasso di Piano d'Accio a Teramo, con due vetrate infrante con automezzi e un bottino da 60mila euro in uno dei negozi di profumeria, i ladri stanotte sono tornati in azione all'Eurospin di Bellante stazione. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri e dagli agenti della squadra volante della questura di Teramo, un gruppo formato da 4 persone dopo aver forzato un ingresso laterale, è entrato nel supermercato cercando di forzare la cassaforte che però ha resistito, impedendo la fuga con un bottino consistente. I ladri si sono accontentati di una televisione e si sono allontanati non si sa bene se perché disturbati da qualche presenza non prevista.