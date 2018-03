PESCARA, IN ARRIVO PIU’ TELECAMERE

PESCARA. Oggi in Prefettura si è tenuto un tavolo sulla sicurezza urbana. Fra gli argomenti trattati quelli relativi alla sicurezza, sollecitati dall’Amministrazione comunale a fronte anche degli episodi di cronaca che hanno avuto come vittime di furti diverse abitazioni private e negozi del centro cittadino.

«L’argomento all’ordine del giorno riguardava la videosorveglianza su alcune zone della città che sono risultate vulnerabili – spiega l’assessore alla Polizia Municipale Adelchi Sulpizio – Le videosorveglianza farà da deterrente su vari fronti. Si procederà con l’installazione di telecamere su via della Bonifica e su via Tavo, strade interessate da fenomeni diversi, ma tutti legati alla necessità di combattere degrado, attività illecite e ripristinare il decoro cittadino necessario in centro come nelle zone più periferiche.

Per quanto riguarda il centro, le telecamere arriveranno anche sull’area di risulta, nella parte pedonale che collega la stazione al centro della città. Non appena saranno predisposti gli atti amministrativi il potenziamento andrà in vigore. Il tema della sicurezza sarà al centro anche delle prossime riunioni del comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, sede in cui verranno prospettate misure in sinergia con tutti i soggetti e le forze dell’ordine che operano sul territorio a difesa della città».