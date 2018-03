RUBATO NELLA NOTTE MEZZO DELLA SOCIETA’ SGT MULTISERVIZI

SAN GIOVANNI TEATINO. Nel corso della nottata si è verificato un furto presso l’autoparco comunale di via Bolzano a San Giovanni Teatino. Dopo aver tranciato il lucchetto del cancello di ingresso, i ladri sono riusciti a recuperare le chiavi di un Fiat Ducato utilizzato dalla società Sgt Multiservizi per la distribuzione dei pasti nei plessi scolastici cittadini. In mattinata è stata sporta denuncia alle autorità competenti. La Sgt Multiservizi ha già provveduto a reperire un mezzo alternativo ed il servizio di distribuzione pasti non subirà interruzioni.