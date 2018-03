PESCARA VIA DEL SANTUARIO A SENSO UNICO PER TRE GIORNI

PESCARA. A seguito della richiesta da parte dell’Aca che procederà in via di urgenza alla riparazione della condotta idrica di via del Santuario con lavori che si svolgeranno da domani e per tre giorni consecutivi (18-20 marzo compresi), il Sindaco Marco Alessandrini ha firmato in data odierna l’ordinanza n. 130 per organizzare una mobilità alternativa.

Lo svolgimento dei lavori, necessari per eliminare la fuoriuscita di acqua dal muro di contenimento di via dell’Emigrante in prossimità di via Leonardo Da Vinci, comporta una modifica alla viabilità tale da dover istituire il senso unico di marcia direzione mare-monti (a salire) sul tratto che parte dall’incrocio con via Da Vinci, fino all’intersezione con via Villa Basile.

Pertanto la viabilità dai Colli verso il centro di Pescara è assicurata da via Pizzoferrato, si raccomanda agli automobilisti di utilizzare tutte le strade alternative al fine di evitare possibili rallentamenti e ingorghi su via Pizzoferrato.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, si precisa che la linea 4, di ritorno e quindi a scendere dai Colli al centro, transiterà su via Arapietra e via Ferrari.