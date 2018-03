CROLLA UN MURO VECCHIO EDIFICIO A VASTO, AUTO DISTRUTTA

VASTO. Una macchina completamente distrutta e altre due danneggiate. E' il bilancio del crollo del muro di un vecchio fabbricato in via Santa Lucia, avvenuto dopo le 13,00 a Vasto, a poche centinata di metri dall'ospedale San Pio da Pietrelcina, dalla Compagnia della Guardia di Finanza e dell' Agenzia delle Entrate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, la polizia municipale e la polizia. La strada è stata chiusa al traffico, con deviazione su fosso Anghella. Solo per caso non ci sono state conseguenze alle persone. Il palazzo antico è adiacente a un condominio sul costone orientale della Città.