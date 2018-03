TORTORETO, DISCARICA A CIELO APERTO IN VIA NAPOLI

CRONACA. TORTORETO. Qualche settimana fa nello spazio comunale di Via Napoli, concesso ad un privato ad uso parcheggio, sono apparsi dei camioncini a scaricare materiali vari, apparentemente edili.

Il Movimento 5 Stelle aveva allertato l’amministrazione comunale: «ci avevano rassicurato», spiegano i grillini, «dicendoci che erano al corrente ed era stato avviata una procedura per accertare cosa stesse accadendo».

Ma da allora i mucchi sono via via aumentati. «Noi del moVimento 5 stelle – Tortoreto, chiediamo di nuovo all’amministrazione di intervenire senza indugio per verificare cosa stia succedendo e per fare in modo che venga immediatamente bonificata l’area, sanzionando chi sta illecitamente utilizzando un’area pubblica trasformandola in una sorta di discarica o altro».