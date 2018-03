BANCA D’ITALIA PESCARA, OGGI 4 ORE DI SCIOPERO

BANCHE. PESCARA. La Filiale della Banca d’Italia di Pescara è inserita tra le 29 filiali di prossima ristrutturazione. «Essendo stata già depauperata di attività, così come già avvenuto a Chieti e a Teramo, siamo nella convinzione che purtroppo la Banca d’Italia di Pescara sarà oggetto di futura chiusura», denuncia Fisac Cgil Abruzzo.

Per questo motivo il sindacato ha indetto per oggi, lunedì, 16 marzo uno sciopero di 4 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Banca d’Italia: «gravi e irrimediabili le ripercussioni sui servizi resi gratuitamente ai cittadini e alle istituzioni locali. Vogliamo, al contrario, una Banca d’Italia vicino ai cittadini, ai Comuni e alla Regione con tutte le sue funzioni istituzionali ma anche con nuove attività, tra le quali antiriciclaggio e legalità; attività di collaborazione con le forze dell’ordine; lotta all’usura; vigilanza su operatori del contante; ricorsi all’arbitro bancario, assicurativo e finanziario; verifiche sulla trasparenza bancaria e assicurativa; ricerca economica; diffusione informativa economico-finanziaria per cittadini, scuole, imprese e istituzioni locali».