ABRUZZO, APPROVATE LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ DI PASCOLO

ALLEVAMENTO. ASSERGI. Sono state definitivamente approvate, nel corso dell’ultimo workshop plenario di lunedì scorso ad Assergi, le Linee Guida per la disciplina dei pascoli nell’area protetta. La Commissione Europea finanzia il progetto. Corale è stata la soddisfazione dei tanti attori: allevatori, amministratori di comuni, province, regioni e e Asbuc, Associazioni di categoria, Corpo Forestale dello Stato, Asl veterinarie, associazioni, operatori, Ente Parco e staff di progetto, che hanno portato il loro contributo. «E’ importante avere regole comuni - ha sottolineato il Consigliere Domenico Panone in rappresentanza del Comune di Barisciano - così come è importante ritornare come operatori ad occuparci del territorio, ciascuno per le proprie competenze e possibilità». L’Università di Perugia, che ha dato forma giuridica al materiale raccolto negli incontri, si è resa disponibile a continuare a collaborare gratuitamente con il progetto, assistendo i Comuni nella fase di redazione dei Regolamenti di pascolo. I Regolamenti che ne scaturiranno saranno sperimentati già a partire dalla prossima stagione di pascolo e quindi valutati sul breve-medio periodo (una o due stagioni di pascolo) e sottoposti, come da progetto, ad una valutazione ex-post per essere eventualmente perfezionati nel corso dei successivi incontri partecipativi.