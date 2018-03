SINDACO DI PIZZOFERRATO ALL'ANAS: «RIFARE ASFALTI SU FONDOVALLE SANGRO»

PIZZOFERRATO. Piena di avvallamenti e a tratti davvero impraticabile. Il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli, chiede all’Anas del Compartimento dell’Aquila di intervenire urgentemente nel rifacimento del manto stradale nei tratti della superstrada dei tratti Pizzoferrato-Castel di Sangro e Bomba-Quadri, compresa la nuova variante.

«Non si tratta più di strada, come si dice tecnicamente, “ammalorata”», - afferma Fagnilli - «ma di un'arteria che è tutta una buca. Non c’è giorno che non si squarciano ruote, spezzano braccetti e si corre il pericolo di incidenti gravi. L’invito ad intervenire immediatamente nasce dalla consapevolezza che riparare la strada implicherebbe, oltre che un segno di rispetto e civiltà, soprattutto un contenimento della spesa a cui si espone l’Azienda delle strade in caso di richieste di danni e di intervento intempestivo».