COMUNE CASTELLALTO: «2MLN DI EURO DI DANNI DAL MALTEMPO»

CASTELLALTO. «Chiusa la prima fase dell’emergenza, ci apprestiamo alla conta dei danni presenti sul territorio», ha dichiarato il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco, «Adesso il vero problema sono le strade, che rimangono in uno stato di precarietà. Per il momento abbiamo provveduto a metterle in sicurezza, segnalando subito e debitamente i pericoli per garantire almeno la transitabilità. La Provincia ha già iniziato la conta dei danni sulle strade provinciali», ha continuato Di Marco, «Sul solo territorio di Castellalto pensiamo che siano oltre 2 milioni di euro. Già duramente colpite dagli eventi atmosferici degli ultimi sei anni, non c’è strada provinciale o comunale che non abbia subito frane e smottamenti durante l’emergenza dei giorni scorsi».





Anche per le strade comunali si parla di un danno equivalente a diverse centinaia di migliaia di euro, per i quali l’ufficio tecnico sta già compilando le schede di segnalazione da inviare alla protezione civile regionale.