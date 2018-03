PROTEZIONE CIVILE: INTESA CON PREFETTURE PER ALLERTAMENTO

ABRUZZO. Consolidare una reciproca collaborazione e definire modalità operative e ruoli in caso di criticità legate al maltempo, al rischio idrogeologico ed idraulico, agli incendivi boschivi e a fenomenici sismici. Con questo obiettivo è stato siglato oggi all'Aquila presso la sede della Prefettura un protocollo d'intesa per un «sistema di allertamento regionale multirischio» alla presenza del presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, dei quattro prefetti abruzzesi Francesco Alecci, Fulvio Rocco de Marinis, Vincenzo D'Antuono e Valter Crudo, dell'assessore alla Protezione civile, Mario Mazzocca. Presenti anche i consiglieri regionali Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri e il responsabile del Centro Funzionale Abruzzo della Protezione civile, Antonio Iovino.

L'intesa nasce dalla necessità di definire modalità d'intervento e di coordinare le risorse disponibili evitando rischi di sovrapposizioni di attività ed ottimizzando le risposte delle istituzioni. Nel quadro delle attività formative saranno previsti momenti formativi comuni e corsi di formazione in materia di previsione, prevenzione e allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico idraulico e incendi boschivi. Il protocollo entra in vigore a partire dal 1 aprile 2015 ed avrà durata biennale.