FORMAZIONE: SCLOCCO, SU SITO GRADUATORIE VOUCHER UNIVERSITARI

L’AQUILA. Sono state pubblicate sul sito della Regione Abruzzo, all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/fil/ le graduatorie dei voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione legate all'annualita' 2014. Lo rende noto l'assessore alla Formazione, Marinella Sclocco, dopo la firma delle determina dirigenziale che fissa le graduatorie provvisorie legate alle 3 azioni previste nel progetto multiasse inserito nell'Fse. Le istanze inserite nelle graduatorie, chiarisce il Dipartimento, sono ammesse con riserva fino all'accertamento dei dati riportati in autocertificazione. Al termine di tale esame, la struttura dirigenziale emettera' un nuovo provvedimento che fissera' la definitivita' delle graduatorie, dei beneficiari e la concessione dei relativi contributi. Nello specifico, nell'azione 1, finanziata per 850 mila euro e riferita ai corsi universitari, sono state ritenute ammissibili 1790 ma il contributo arrivera' fino alla posizione 996 in graduatoria. Stesso discorso per l'azione 2, relativa ai master universitari di primo e secondo livello finanziata per 1,1 milioni di euro, per la quale sono state ritenute ammissibili 439 domande ma ne verranno finanziate 411. Per l'azione 3, finanziata per 50 mila euro, su 17 aventi diritto, 10 istanze percepiranno il contributo previsto nel bando.