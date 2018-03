SANITÀ:PAOLUCCI: «SBLOCCATO 1 MLN PER FONDAZIONE MILENO»

ABRUZZO. «Abbiamo svincolato risorse pari a 1 milione 86 mila euro che arriveranno rapidamente alla Fondazione Padre Alberto Mileno per le prestazioni svolte dall'istituto San Francesco d'Assisi e, dopo il 26 marzo, arriverà una ulteriore somma per 1,5 milioni. Grazie a questi interventi ridiamo sicurezza e serenità agli addetti ai lavori». Lo afferma l'assessore alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, a margine dell'incontro svoltosi in mattinata presso l'Assessorato alla Sanità a Pescara con la fondazione Padre Alberto Mileno, la rappresentanza della ASL di Chieti, il Direttore del Dipartimento Salute e Welfare e la rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil.

«Per quanto riguarda le prestazioni che la Fondazione ha svolto nella provincia dell'Aquila - aggiunge l'assessore - apriamo un tavolo con la Asl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila con l'obiettivo di giungere in tempi rapidi ad una soluzione della vicenda. Come ho avuto modo di affermare in occasione della mia visita dell'ottobre scorso, l'istituto San Francesco è una eccellenza nel suo campo d'azione, e solo valorizzando l'integrazione fra sanità e sociale sarà possibile giungere ad un sistema pienamente efficiente. Passo dopo passo, stiamo inoltre dimostrando che il ruolo del personale, specialmente in settori delicati, sarà sempre al centro del nostro impegno all'interno della riforma strutturale del sistema sanitario abruzzese».